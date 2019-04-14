Ковач: Нойер завтра пройдёт медобследование. Надеюсь, у него ничего серьёзного

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал победу своей команды в матче 29-го тура чемпионата Германии с «Фортуной» (4:1).

«Мы серьёзно относились к матчу и заслужили победу. Команда хорошо справилась, так что мы теперь вновь лидеры в Бундеслиге и не хотим отдавать первое место», — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

Также Ковач поделился соображениями о состоянии голкипера Мануэля Нойера, который получил повреждение в этом матче и был заменён на 53-й минуте.

«Он вновь получил повреждение икроножной мышцы, с которой у него ранее были проблемы. Завтра Мануэль пройдёт медобследование. Будем надеяться, что у него нет ничего серьёзного», — добавил хорватский специалист.

Напомним, «Бавария», набрав 67 очков, вернулась на первое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата.