Кержаков с Боярским, голуби на поле и полёт Азмуна. Яркие фото «Зенит» — «Анжи»

14 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 23-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» разгромил махачкалинский «Анжи» со счётом 5:0. Обслуживал матч арбитр Михаил Вилков (Нижний Новгород).



Счёт был открыт уже на 2-й минуте. Автором гола стал Сердар Азмун, которому ассистировал Роберт Мак. На 9-й минуте преимущество хозяев увеличил Бранислав Иванович. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Азмун. На 83-й минуте счёт довёл до крупного Эмилиано Ригони. В концовке дублем отметился Себастьян Дриусси.



«Зенит», набрав 48 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Анжи» (19) остался в зоне вылета, занимая 15-е место в таблице.



В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 20 апреля. «Анжи» предстоит домашняя встреча с «Ахматом», которая пройдёт 19 апреля.



Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Анжи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.