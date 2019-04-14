Исак установил рекорд Эредивизии

Гол в ворота «ПЕК Зволле» в сегодняшнем матче стал для форварда «Виллем II» Александера Исака 12-м в текущем розыгрыше чемпионата Нидерландов.

Этого результата 19-летний швед добился в своих первых 12 матчах в Эредивизии. Как сообщает "твиттер" GracenoteLive, это лучший показатель в истории турнира среди игроков из других стран. Он не покорился ни одному из легендарных нападающих, которые ранее выступали в Нидерландах: ни Ромарио, ни Роналдо, ни Златану Ибрагимовичу, ни Луису Суаресу.

Исак перешёл в «Виллем II» минувшей зимой из дортмундской «Боруссии» на правах аренды. За команду из Тилбурга он будет выступать до ближайшего лета. Всего в составе «Виллем II» он принял участие в 13 играх, отметился 13 результативными ударами и 4 голевыми передачами.