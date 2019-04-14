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Дубль Кулибали помог «Наполи» обыграть «Кьево»

Дубль Кулибали помог «Наполи» обыграть «Кьево»
Футбол / Италия

В матче 32-го тура чемпионата Италии «Кьево» проиграл «Наполи» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди». Обслуживал матч арбитр Федерико Ла Пенна.

Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором гола стал Калиду Кулибали, которому ассистировал Дрис Мертенс. В середине второго тайма преимущество неаполитанского клуба увеличил Аркадиуш Милик с паса Петра Зелиньского. В конце матча счёт до крупного довёл Кулибали. Перед самым финальным свистком разрыв в счёте сократил Боштьян Цесар.

«Наполи», набрав 67 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Кьево» (11) остался в зоне вылета, занимая последнее, 20-е место.

В следующем туре «Наполи» на своём поле сыграет с «Аталантой». Матч состоится 22 апреля.

Италия - Серия А. 32-й тур
14 апреля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Кьево
Верона
1 : 3
Наполи
Неаполь
0:1 – Кулибали – 15, 0:2 – Милик – 64, 0:3 – Кулибали – 81, 1:3 – Цесар – 90
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