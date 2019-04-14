Дубль Кулибали помог «Наполи» обыграть «Кьево»

В матче 32-го тура чемпионата Италии «Кьево» проиграл «Наполи» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди». Обслуживал матч арбитр Федерико Ла Пенна.

Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором гола стал Калиду Кулибали, которому ассистировал Дрис Мертенс. В середине второго тайма преимущество неаполитанского клуба увеличил Аркадиуш Милик с паса Петра Зелиньского. В конце матча счёт до крупного довёл Кулибали. Перед самым финальным свистком разрыв в счёте сократил Боштьян Цесар.

«Наполи», набрав 67 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Кьево» (11) остался в зоне вылета, занимая последнее, 20-е место.

В следующем туре «Наполи» на своём поле сыграет с «Аталантой». Матч состоится 22 апреля.