Кононов: «Спартаку» в матче с «Ростовом» не хватило завершения

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:2).



«Не сказал бы, что мы упустили инициативу во втором тайме. Упустили со стандарта игрока, отсюда пропущенный гол.



Нам не хватило завершения. Вы видели, что у нас были определённые моменты, хорошие розыгрыши перед штрафной. Не хватило вот этого паса. Ну и, конечно, концовка, где Зобнин мог забивать и сравнивать счёт.



По состоянию Зе Луиша будем разбираться. Наверное, какое-то мышечное повреждение.



Можно ли сказать, что не сработали замены? Если мы не выиграли, значит, недоработали с заменами», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Ростов», набрав 35 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (36) остался на 5-м месте.