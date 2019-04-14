«Ростов» впервые обыграл «Спартак» дважды в сезоне

В матче 23-го тура чемпионата России «Ростов» обыграл «Спартак» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Ростове на стадионе «Ростов Арена». Победу ростовчанам принесли голы Александра Гацкана и Эльдора Шомуродова.

Напомним, что в матче первого круга «Спартак» на своём поле уступил «Ростову» со счётом 0:1. Таким образом, ростовский клуб впервые обыграл красно-белых дважды в одном сезоне.

«Ростов», набрав 35 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (36) остался на 5-м месте.

Всего «Ростов» и «Спартак» провели друг с другом 50 матчей в чемпионате России. 30 побед одержал московский клуб, 11 раз была зафиксирована ничья и девять раз успех сопутствовал ростовчанам. Разница мячей — 88:53 в пользу «Спартака».