Кононов: «Спартак» до последнего будет биться за первое место

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Ростова» (1:2) в матче 23-го тура РПЛ.

«Всегда трудно говорить за игроков, почему они не использовали тот или иной момент. Такая наша реализация, за которую мы переживаем, разговариваем с игроками. Трудно сказать: нервозность или исполнительское мастерство. Игрок не забил, и это психологическая неудача всей команды. Могу похвалить команду: они играли, они бились на пределе. Нам не хватает ещё определённых эпизодов в атаке, которые позволят преодолевать оборонительные редуты. Но я верю в игроков, мы в любом случае будем биться до конца. То, что произошло с ЦСКА и Ростовом, – это большой стимул для нас.

До конца верю в чемпионство и буду верить, пока есть шансы. Отрыв от «Зенита» большой, но очень много игр друг с другом. Нам надо набирать очки и ни на кого не смотреть, не заглядывая в таблицу. Мы до последнего будем биться за первое место, но от нас уже мало что зависит. Зависит от «Зенита». Хотя и от нашей работы тоже.

Что касается Гулиева, на данный момент он оштрафован, отсутствие сегодня – часть этого штрафа. Будем смотреть на этой неделе, в каком он состоянии. Проведём ещё с ним разъяснительную работу.

«Ростов» играет стабильно «автобусом», выбегая в контратаки. Эта определённая тактика, которая не хорошая или плохая, она приносит результат. Если сегодня мы не прошли этот «автобус», то это значит, что тренер «Ростова» выиграл. Мы свои моменты не забили, реальность такова", — сказал Кононов на послематчевой пресс-конференции.