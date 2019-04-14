«Валенсия» — «Леванте»: Черышев сыграет в основном составе

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Леванте» на матч 32-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдёт в Валенсии на стадионе «Месталья». Главный арбитр Альберто Ундиано Мальенко.
Российский полузащитник хозяев Денис Черышев сыграет в основном составе.
«Валенсия»: Нето, Пиччини, Гарай, Габриэл, Гайя, Васс, Парехо, Солер, Черышев, Гуэдеш, Мина
Запасные: Риверо, Ли Кан Ин, Дьякаби, Коклен, Латорре, Собрино, Гамейро
«Леванте»: Фернандес, Коке, Везу, Кабако, Робер, Кампана, Луна, Рочина, Хасон, Рохер, Моралес
Запасные: Ойер, Барди, Двамена, Лопес, Майораль, Симон, Вукчевич
Матч «Валенсия» — «Леванте» начнётся в 21:45 мск.
После 31 тура «Валенсия», набрав 46 очков, занимает шестое место в Примере. «Леванте» (33) — на 15-м месте.
«Валенсия» – «Леванте»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании