Черчесов: нам нужна душа игроков, их сознание, понимание того, что мы хотим

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящих матчах отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года с командами Сан-Марино и Кипра.

«Могут ли быть эксперименты в ближайших матчах? С Сан-Марино и Кипром мы будем играть в Саранске и Нижнем Новгороде. Чемпионат у нас подходит к концу, и вы видите, какие игры проходят. Самое главное — это чтобы игроки, на которых мы рассчитываем, были здоровы и готовы.

Возможно, в этот раз объявим предварительный состав, чтобы игроки изначально готовили себя к вызову, чтобы не были мыслями в другом месте. Примерно 12 мая объявим предварительный, расширенный состав — 30-32 человека. Это маленькие детали, которые помогут футболистам быть сконцентрированными.

Может быть так, что человек приехал, его тело с нами, а мозги — где-то в другом месте. В любом случае мы на это обратим внимание. Нам такие не нужны. Нам нужна их душа, сознание, понимание того, что мы хотим, а не просто — приехать и быть.

У нас с Дюковым было общение и до, и во время игр. Он и в Бельгии был с нами, и в Казахстан прилетел, сам своими глазами видел, как мы готовимся. Естественно, мы общались. Понятно, что задача одна, и она после смены руководителя РФС не поменялась: надо попадать на чемпионат Европы. Не поставил ли Дюков задачу выиграть чемпионат Европы? Давайте идти потихоньку, шаг за шагом. Практически в ежедневном режиме мы переписываемся или созваниваемся, потому что он почти каждый день в РФС, а кабинеты у нас друг напротив друга. В этом плане у нас всё налажено", — сказал Черчесов в эфире программы «После футбола».