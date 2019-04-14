Черчесов: «Спартак» не обращался ко мне после отставки Карреры

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что у него не было переговоров с московским «Спартаком» после отставки Массимо Карреры с поста наставника московского клуба.



«Не обращался ли ко мне „Спартак“ после отставки Карреры? Отвечу коротко — нет. От зарубежных клубов после чемпионата мира тоже предложений не получал. Чтобы оно было, надо дать повод. Повод даётся и работой, и высказыванием, и какими-то другими действиями. Никакого повода я не дал, хотел дальше работать в сборной и работаю», — сказал Черчесов в программе «После футбола».

Напомним, что 55-летний Черчесов ранее уже тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 год. Под его руководством красно-белые стали серебряными призёрами чемпионата России.