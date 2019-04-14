Шомуродов — о голе «Спартаку»: чувствовал, что мяч будет лететь туда

Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ.

«В эпизоде, когда я забил, был хороший момент – подача с фланга, я её заметил, вот и получился гол. Я чувствовал, что мяч будет лететь туда. Что сказал Карпин перед выходом на замену? Он перед каждым матчем говорит мне выйти и помочь команде, я всегда стараюсь помогать, хорошо, что сегодня получилось. Что касается волнения перед выходом на замену, то при таком количестве зрителей такое бывает, но на поле об этом тут же забываешь. Антураж с «Игрой престолов»? Я смотрел этот сериал, но сравнить себя с кем-то из героев не могу.

До гола чувствовалось, что матч шёл до одного забитого мяча, хотя и при 2:1 у нас были моменты после контратак. «Спартак» атаковал, используя все силы, нам пришлось низко обороняться, так что рады, что победили. Общался ли с Гулиевым? Нет", — передаёт слова Шомуродова корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.