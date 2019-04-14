Черчесов: теперь Дзюба больше делает, чем говорит

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о форварде национальной команды и «Зенита» Артёме Дзюбе.



«Дзюба и без капитанской повязки вёл себя соответствующим образом, а капитанская повязка ещё больше обязывает. Понятно, что комсомольских собраний мы с ним не проводим, но есть вещи, которые обсуждаем, чтобы в команде определённые вещи происходили.



Капитанская повязка сделала его менее говорливым. Теперь он больше делает, чем говорит, и это тоже большой плюс. Тем более вы видели, что и с Бельгией он гол сотворил, ну и, естественно, сам тоже забивал. Поэтому с этой ролью он хорошо справляется, ему она комфортна. Думаю, это правильное решение.



Новая позиция Дзюбы в „Зените“ — это для нас плюс. Всё-таки кругозор Артёма расширяется. Если вы обратили внимание, то с Бельгией он тоже чуть отходил, чтобы розыгрыши и через него шли. Кузяев и Черышев в таких эпизодах шли наверх. В Казахстане он играл выдвинутого нападающего, опять забив свой гол.



Наигрывать в паре Дзюбу и Смолова? Сложно выпускать двух нападающих сразу. Мы почти не использовали эту схему, кроме Кубка конфедераций. Желания бывает много, а времени и возможности нет», — сказал Черчесов в программе «После футбола».

Черчесов: нам нужна душа игроков, их сознание, понимание того, что мы хотим