Клопп: «Ливерпуль» постарается выиграть все оставшиеся матчи

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче 34-го тура чемпионата Англии с «Челси» (2:0).

«Это был действительно хороший матч против сильного соперника. Я думаю, что мы доминировали во всех аспектах. Движение команды было хорошим. Мы атаковали, создавали моменты, били по воротам. Мы делали почти всё.



Гол Салаха? Блестящий гол мирового класса. Действительно очень хороший гол.

Мы должны хотя бы попытаться выиграть все оставшиеся матчи. Мы очень уважаем всех соперников.



Сегодня было очень важно победить, потому что «Челси» очень силён. То, что мы сделали сегодня, чтобы выиграть эту игру, было потрясающим", — приводит слова Клоппа BBC со ссылкой на Sky Sports.