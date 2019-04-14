Черчесов — об Агузарове: кто агент, какой агент? Ю-рист!

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как относится к публикациям о своих связях с агентом и юристом Аланом Агузаровым.

«Спокойно реагирую на публикации обо мне, тем более Агузаров — это не мой агент, а юрист. Агент и юрист — две совершенно разные вещи. Вот и всё. Кто агент, какой агент? Юрист! Он мне помогал и помогает составлять контракты.

У меня нет ощущения, что позитивное отношение к сборной пропало. Мы в лодке сидим крепко, пусть дальше раскачивают. Какие проблемы? Абсолютно это меня не беспокоит. У меня нет агента, есть юрист. Повторить ещё раз? Ю-рист! У меня никогда агента не было и, наверное, не будет", — сказал главный тренер сборной России в программе «После футбола».