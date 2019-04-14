Черчесов: недавно разговаривал с Нойштедтером — думаю, он сменит клуб

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном вызове в национальную команду игроков, которые выступают за пределами страны.

«Жиров неважно начинал, но сейчас уже играет. Недавно разговаривал с Нойштедтером — думаю, он сменит клуб. К Комличенко летал Ромащенко, но он нас не очень убедил в той игре. Ну а так за всеми следим по мере возможностей, делаем определённые заметки. Из списка тех, кто играет не в России, немногие нас могут устроить», — сказал Черчесов в программе «После футбола».

В отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года сборная России стартовала с поражения от Бельгии (1:3) и победы над Казахстаном (4:0). Следующие матчи она проведёт 8 и 11 июня против Сан-Марино и Кипра соответственно.