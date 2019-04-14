В Болгарии футболист покинул поле под охраной из-за попытки нападения фанатов

В матче 29-го тура чемпионата Болгарии «Лудогорец» на выезде обыграл «Левски» со счётом 2:0.

На 80-й минуте второй гол в ворота хозяев забил Козмин Моци, который через три минуты получил красную карточку. Футболист некоторое время не хотел уходить с поля, споря с судьей, чем привёл в бешенство фанатов софийского клуба. В Моци полетели разные предметы, а уходить с поля он был вынужден в сопровождении охраны. Игра была временно прервана, так как фанаты хозяев попытались проникнуть на поле.

Когда Моци уже зашел в тоннель, который ведёт в раздевалку, на крышу сооружения прыгнул фанат, пробив её. Хулиган был задержан службой безопасности.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» журналиста Эмануэла Рошу.

«Лудогорец», набрав 67 очков, лидирует в турнирной таблице болгарского национального чемпионата. «Левски» (58) занимает третье место в таблице.