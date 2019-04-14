Черышев проводит 100-й матч в Примере

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (счёт 3:1, идёт второй тайм). Этот матч стал 100-м для россиянина в Примере, сообщает журналист Педро Мартин в «твиттере».

Больше всего Черышев играл за «Вильярреал» — 61 матч. Далее матчи распределились так: за «Валенсию» – 33, за «Севилью» — 4, за «Реал» — 2.



28-летний Черышев занимает девятое место среди всех российских футболистов по количеству проведённых матчей в испанском национальном чемпионате. Больше него матчей провели только: Валерий Карпин (384), Александр Мостовой (235), Виктор Онопко (214), Дмитрий Попов (153), Дмитрий Радченко и Владимир Бесчастных (по 141), Дмитрий Хохлов (111) и Игорь Ледяхов (106).