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«Валенсия» с Черышевым в составе обыграла «Леванте»

«Валенсия» с Черышевым в составе обыграла «Леванте»
Футбол / Испания

Завершился матч 32-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Леванте». Встреча проходила на «Месталье». Российский вингер Денис Черышев отыграл за хозяев весь матч и помог им выиграть со счётом 3:1.

Первый гол в игре был забит уже на 2-й минуте — с передачи Гонсалу Гуэдеша отличился Сантьяго Лоренсо. На 56-й минуте гости восстановили равновесие — автоголом отметился Карлос Солер. Но через минуту хавбек хозяев исправился, выдав результативную передачу на Гуэдеша. Ещё через шесть минут Сантьяго Лоренсо забил третий мяч в ворота гостей.

В турнирной таблице Примеры «Валенсия» идёт на 6-м месте, в её активе — 49 очков. «Лванте» расположился на 16-й позиции. Команда Пако Лопеса набрала 33 балла.

Испания - Примера. 32-й тур
14 апреля 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Валенсия
Валенсия
3 : 1
Леванте
Валенсия
1:0 – Лоренсо – 2, 1:1 – Солер – 56 (автогол), 2:1 – Гуэдеш – 57, 3:1 – Лоренсо – 63
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