«Валенсия» с Черышевым в составе обыграла «Леванте»

Завершился матч 32-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Леванте». Встреча проходила на «Месталье». Российский вингер Денис Черышев отыграл за хозяев весь матч и помог им выиграть со счётом 3:1.

Первый гол в игре был забит уже на 2-й минуте — с передачи Гонсалу Гуэдеша отличился Сантьяго Лоренсо. На 56-й минуте гости восстановили равновесие — автоголом отметился Карлос Солер. Но через минуту хавбек хозяев исправился, выдав результативную передачу на Гуэдеша. Ещё через шесть минут Сантьяго Лоренсо забил третий мяч в ворота гостей.

В турнирной таблице Примеры «Валенсия» идёт на 6-м месте, в её активе — 49 очков. «Лванте» расположился на 16-й позиции. Команда Пако Лопеса набрала 33 балла.