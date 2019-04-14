Фанаты «Динамо» разрисовали стену памяти Цоя на Арбате. Как вам этот поступок?

Болельщики московского «Динамо» перед началом матча 23-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1) разрисовали стену памяти певца Виктора Цоя на Арбате.

Надпись на стене повторила строчку из известной песни группы «Кино»: «Перемен требуют наши сердца».



Пресс-служба «Динамо» поддержала действия фанатов, предложив им сфотографироваться на фоне стены с клубной атрибутикой. Первому, кто сделал фото, клуб обещал два билета на игру с «Краснодаром».

«Чемпионат» предлагает вам выразить своё отношение к поступку болельщиков.

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.