В матче 32-го тура чемпионата Франции «Лилль» разгромил «ПСЖ» со счётом 5:1. Встреча состоялась в Лилле на стадионе «Пьер-Моруа». Обслуживал матч арбитр Бенуа Бастьен.

Счёт был открыт уже на 7-й минуте. Гол в свои ворота забил Тома Мёнье. Через несколько минут равновесие восстановил Хуан Бернат с передачи Килиана Мбаппе. На 36-й минуте Бернат получил прямую красную карточку, оставив «ПСЖ» вдесятером.

В начале второго тайма Николя Пепе с паса Нанитамо Иконе вывел «Лилль» вперёд. В середине тайма третий гол в ворота гостей отправил Жонатан Бамба с передачи Иконе. На 71-й минуте счёт до крупного довёл Габриэль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Пепе. В конце матча окончательный счёт с паса Пепе установил Жозе Фонте.

«Лилль», набрав 64 очка, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Лиге 1. «ПСЖ» (81) остался на первом месте.