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«Лилль» разгромил «ПСЖ» со счётом 5:1

«Лилль» разгромил «ПСЖ» со счётом 5:1
Футбол / Франция

В матче 32-го тура чемпионата Франции «Лилль» разгромил «ПСЖ» со счётом 5:1. Встреча состоялась в Лилле на стадионе «Пьер-Моруа». Обслуживал матч арбитр Бенуа Бастьен.

Счёт был открыт уже на 7-й минуте. Гол в свои ворота забил Тома Мёнье. Через несколько минут равновесие восстановил Хуан Бернат с передачи Килиана Мбаппе. На 36-й минуте Бернат получил прямую красную карточку, оставив «ПСЖ» вдесятером.

В начале второго тайма Николя Пепе с паса Нанитамо Иконе вывел «Лилль» вперёд. В середине тайма третий гол в ворота гостей отправил Жонатан Бамба с передачи Иконе. На 71-й минуте счёт до крупного довёл Габриэль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Пепе. В конце матча окончательный счёт с паса Пепе установил Жозе Фонте.

«Лилль», набрав 64 очка, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Лиге 1. «ПСЖ» (81) остался на первом месте.

Франция - Лига 1. 32-й тур
14 апреля 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Лилль
Лилль
5 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 – Мёнье – 7 (автогол), 1:1 – Бернат – 11, 2:1 – Пепе – 51, 3:1 – Бамба – 65, 4:1 – Габриэль – 71, 5:1 – Фонте – 84
Удаления: нет – Бернат, 36
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