Месси сохранил отрыв в 12 баллов от Мбаппе в борьбе за «Золотую бутсу»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси продолжает уверенно лидировать в борьбе за «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру сезона в Европе.

Аргентинец не принимал участия в матче 32-го тура Примеры против «Уэски». Этим не смог воспользоваться его главный конкурент Килиан Мбаппе из «ПСЖ» — игру против «Лилля» нападающий парижан завершил с нулём в графе «забитые мячи».

Вот как выглядит первая двенадцатка претендентов на «Золотую бутсу»:

1. Лионель Месси («Барселона»): 33 гола (x2,0) / 66 очков

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»): 27 голов (x2,0) / 54 очка

3. Фабио Квальярелла («Сампдория»): 22 гола (x2,0) / 44 очка

4-5. Кшиштоф Пёнтек («Милан»): 21 гол (x2,0) / 42 очка

4-5. Роберт Левандовски («Бавария»): 21 гол (x2,0) / 42 очка

6-7. Дуван Сапата («Аталанта»): 20 голов (x2,0) / 40 очков

6-7. Луис Суарес («Барселона»): 20 голов (x2,0) / 40 очков

8-9. Мбайе Дьян («Галатасарай»): 26 голов (x1,5) / 39 очков

8-9. Люк де Йонг (ПСВ «Эйндховен»): 26 голов (x1,5) / 39 очков

10-12. Криштиану Роналду («Ювентус»): 19 голов (x2,0) / 38 очков

10-12. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»): 19 голов (x2,0) / 38 очков

10-12. Мохамед Салах («Ливерпуль»): 19 голов (x2,0) / 38 очков

Система начисления очков в рейтинге происходит по следующей формуле: количество забитых мячей умножается на коэффициент силы чемпионата. Первенства большой пятёрки имеют наивысший коэффициент — 2,0.