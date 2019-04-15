«ПСЖ» потерпел самое крупное поражение в Лиге 1 с 2000 года

Поражение «ПСЖ» в матче 32-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (1:5) стало самым крупным для клуба с 2000 года в национальном чемпионате. Об этом сообщает «твиттер» Get French Football News.

2 декабря 2012 года «Седан», ныне выступающий в четвёртом по силе французском дивизионе, разгромил «ПСЖ» также со счётом 5:1.

Таким образом, нынешнее поражение стало для «ПСЖ» самым крупным в Лиге 1 с тех пор, как в 2011 году владельцем клуба стал фонд Qatar Sports Investments.

Несмотря на поражение «ПСЖ» продолжает лидировать в турнирной таблице французского национального чемпионата, опережая ближайшего преследователя, которым является «Лилль», на 17 очков. Чтобы обеспечить себе чемпионский титул парижскому клубу достаточно набрать два очка в оставшихся матчах.