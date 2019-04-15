В украинском клубе заработали более € 10 млн на договорных матчах

Украинский клуб «Сумы» в течение полутора лет практиковал проведение договорных матчей. Об этом сообщает Tribuna со ссылкой на телеканалы «Футбол 1/2».

По данным источника, за этот период в клубе заработали более € 10 млн. «Сумы» провели 30 матчей договорного характера. «Сумы» были лишены статуса профессионального клуба по решению КДК ФФУ.

«Сумы» занимались двумя видами матч-фиксинга – подкуп арбитров или соперника. После этого делали ставки на свою победу. Фактически это была инвестиция. Тогда «Сумы» побеждали, а ставка приносила доход.



Но когда не платили арбитрам и уступали, то играли против себя на контору. Делали деньги на этом. То есть, «Сумы» зарабатывали и на своих победах, и на своих поражениях.



«Сумы» – одно из резонансных дел Европы, связанных с договорными матчами. Похожая масштабная история в Финляндии, а еще есть кейс албанского «Скендербеу».



В ситуации с «Сумами» делали ставки и в Украине, и заграницей. Но в большинстве случаев это происходило на азиатских букмекерских рынках. Если говорить об оценках, сколько люди заработали на этих сделках, то по наиболее скромным подсчетам, идёт речь о € 10 млн", — приводит слова главы комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины Франческо Баранки Tribuna со ссылкой на программу «Великий футбол».