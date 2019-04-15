«Бенфика» отклонила предложение «Ювентуса» в € 75 млн по Фелишу

На минувшей неделе «Ювентус» сделал предложение по вингеру «Бенфики» Жоау Фелишу, информирует O Jogo.

По сведениям источника, за 19-летнего игрока лиссабонского клуба «старая синьора» была готова заплатить € 75 млн. Однако такое предложение не устроило «орлов», которые в итоге его отклонили.

В нынешнем сезоне в составе «Бенфики» Фелиш принял участие в 36 матчах, отметился 15 результативными ударами и 7 голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. Сумма отступных за футболиста составляет € 120 млн. Он был назван лучшим игроком прошедшей недели в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов продать своего форварда Пауло Дибалу, чтобы выручить средства на подписание Фелиша.