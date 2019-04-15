«Манчестер Юнайтед» не продаст Погба «Реалу» дешевле € 150 млн

Мадридский «Реал» продолжает интересоваться французским полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба. Об этом сообщает Marca.

Впрочем, по данным источника, приобрести футболиста будет непросто, так как английский клуб не намерен продавать его дешевле € 150 млн. Главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер рассчитывает на Погба, как на лидера команды в ближайшие годы.

Такая цена не устраивает «Реал», который вынужден рассматривать альтернативные варианты. Трансферный бюджет «Королевского клуба» на лето составляет € 400 млн, но его рассчитывают потратить на группу игроков.

В нынешнем сезоне 26-летний Погба провёл 30 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 13 голов и отдал девять результативных передач.