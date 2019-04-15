Мбаппе: мы сыграли, как новички

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал разгромное поражение от «Лилля» (1:5) в выездном матче 32-го тура чемпионата Франции.

«Мы должны проявлять больше инициативы, это одна из наших ошибок, мы должны исправить это. Мы сыграли, как новички. Были эпизоды в игре, когда доминировали мы, а в других моментах лучше действовал соперник. Мы можем проиграть, но не должны пропускать по 3, 4 и 5 мячей. Мы должны перестать так проигрывать», — приводит слова нападающего парижан sport.es.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, имея в активе 81 очко. Идущий вторым и сыгравший на матч больше, «Лилль» набрал 64 балла. Чтобы выиграть чемпионский титул, подопечным Томаса Тухеля осталось набрать 2 очка в 7 матчах.