Болельщики «Ростова» — жене Новосельцева: Катя, куда носки отправить?

Баскетболистка Катерина Кейру, жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева, выразила недовольство фанатами ростовского клуба, которые прислали ей в «директ» «Инстаграма» фото баннера «Катя, куда носки отправить?».

«Вот фото, которое я получила пару часов назад, и страница девушки, которая мне это фото прислала! А ведь ранее мне писали болельщики «Ростова», что я беспочвенно заявила, что в городе я не ощущаю достаточную поддержку от людей и наговариваю на них. Теперь делайте выводы сами, поддержка ли это для беременной девушки», — написала баскетболистка в «Инстаграме».

Ранее у пары возник конфликт. Позже Кейру сообщила, что Новосельцев переписал их совместное жильё на свою мать, а также за две недели её отсутствия вывез из их квартиры все свои вещи — обувь, носки, одну игрушку Микки Маус и магнитики с холодильника.



Новосельцев выступает за «Ростов» с 2019 года. Ранее он защищал цвета махачкалинского «Анжи», тульского «Арсенала», «Зенита» из Санкт-Петербурга, московского «Торпедо» и «Истры». Иван также играл за «Ростов» с 2015 по 2016 год.