Бубнов: не стал бы говорить, что Карпин переиграл Кононова

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов подвёл итоги встречи между «Ростовом» и «Спартаком» (2:1) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Матч был равный, разве что во втором тайме небольшое преимущество было на стороне «Ростова». Нужно отметить, что команда Валерия Карпина после поражения от «Уфы» перестроилась, вышла в непривычном сочетании. Но при этом структура игры ростовчан со времен Курбана Бердыева практически не меняется.

В отношении «Спартака» на сегодняшний день можно сказать только одно – задачу попасть в Лигу чемпионов он не выполнит. О чемпионстве и вовсе говорить уже не приходится. Не жду, что красно-белым удастся исправить ситуацию за столь короткий период – слишком много очков потеряно. Возможно, рано делать глубокие выводы относительно Олега Кононова, но не исключаю, что его работа будет оценена неудовлетворительно. Он пытается перестроить команду, но по ходу дистанции сделать это крайне сложно.

У «Ростова» же появился неплохой шанс попасть в первую пятёрку, если он впредь будет меньше терять очки. В то же время по игре хозяева не превзошли москвичей, и не стал бы говорить, что Карпин переиграл Кононова. По количеству моментов «Спартак» точно не уступил ростовчанам», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Ростов», набрав 35 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (36) остался на 5-м месте.

В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 20 апреля. «Спартаку» предстоит домашняя игра с «Енисеем», которая пройдёт 21 апреля.