Фролов — о матче с ЦСКА: была нормальная, жёсткая, мужская игра. Всё по делу

Вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов поделился эмоциями от выездного матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.

«Было ли психологически тяжело после пропущенного гола практически с центра поля? Непросто, но хорошо, что нам удалось быстро сравнять счёт. Ребята меня поддержали. Такие моменты вдохновляют и окрыляют. Самое главное, что команда не рассыпалась, а сплотилась ещё сильнее и добилась классной волевой победы.

Марио Фернандес, которого удалили в первом тайме, жёстко раскритиковал решение судьи? Ну, пусть Марио посмотрит на Сутормина, у которого на ноге следы от его бутс.

Была нормальная, жёсткая, мужская игра. Всё по делу. У всех был один-единственный настрой — побеждать.

Казалось, что «Оренбург» фолил слишком часто? А ЦСКА не фолил? Можете зайти в нашу раздевалку и посмотреть на наших ребят, у которых ноги разбиты в кровь. Просто мы не заостряли на этом внимание. Нашей задачей было удержать победный счёт, а ЦСКА в каждом эпизоде протестовал, ссылаясь на судейство.

Наше преимущество в одного игрока особо не чувствовалось. С другой стороны, после удаления мы немного вздохнули с облегчением. Потому что Марио — очень крутой футболист, и вся опасность могла в основном исходить от него. Но и без него ЦСКА очень здорово играл», — приводят слова Фролова «Известия».