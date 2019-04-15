Болельщики «Анжи» поддержали Кокорина во время матча с «Зенитом»

Болельщики «Анжи» во время матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:5) поддержали нападающего петербургской команды Александра Кокорина, который сейчас находится под стражей в СИЗО «Бутырка».

Болельщики махачкалинской команды скандировали «Саня Кокорин». Видео выложил в «Инстаграме» близкий друг Кокорина — полузащитник минского «Динамо» Алан Чочиев.

8 октября братья Кокорины вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и своим другом Александром Протасовицким приняли участие в двух драках, в ходе которых пострадали московский чиновник Минпромторга Денис Пак и Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Протасовицкий, Мамаев, Кокорин и его младший брат Кирилл пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября 2018 года. Первоначально арест был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды его продлевал.