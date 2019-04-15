Рейнгольд: в Лиге чемпионов такому «Спартаку» делать нечего

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о положении москвичей в турнирной таблице РПЛ. После поражения от «Ростова» (1:2) в 23-м туре РПЛ команда Олега Кононова с 36 баллами занимает пятое место.

«Какая Лига чемпионов? В этом турнире такому «Спартаку» делать нечего. Что нам делать в таком турнире с такой игрой? Только если для дополнительного заработка денег, но не больше. А по игре нам там делать совсем нечего, хватит срамить Россию на международной арене.

А что касается Лиги Европы, то я надеюсь на попадание команды в этот турнир по итогам сезона. Учитывая оставшиеся матчи, вероятно, «Спартак» может претендовать на четвёртое место», — цитирует Рейнгольда Rufootball.

В следующем туре «Спартаку» предстоит домашняя игра с «Енисеем», которая пройдёт 21 апреля.