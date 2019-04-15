«Кьево» вылетел из Серии А

«Кьево» после поражения от «Наполи» (1:3) в 32-м туре чемпионата Италии потерял даже теоретические шансы на сохранение прописки в Серии А. На счету команды из Вероны лишь 11 очков после 32 матчей и последнее место в турнирной таблице. «Кьево» провёл в высшем дивизионе чемпионата Италии 11 сезонов подряд. В прошлом году веронцы заняли 13-е место.

Также в зоне вылета находятся «Фрозиноне» (23 очка) и «Эмполи» (28 при игре в запасе). «Болонья» с 31 баллом на спасительном 17-м месте.

«Кьево» был основан в 1929 году. Впервые в Серию А команда вышла в 2001 году и с ходу заняла пятое место.

«Наполи», набрав 67 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата.