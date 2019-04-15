Сульшер не будет напоминать игрокам «МЮ» о финале Лиги чемпионов 1999 года

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что не будет перед ответным четвертьфиналом Лиги чемпионов с «Барселоной» напоминать своим игрокам о финале турнира 1999 года.

17 апреля манкунианцы сыграют ответный матч с каталонцами на «Камп Ноу» после домашнего поражения со счётом 0:1. Напомним, что в 1999 году «Манчестер Юнайтед» именно на этой арене обыграл «Баварию» в финале Лиги чемпионов, а один из голов забил Сульшер.

«Нет, я не буду упоминать об этой победе, потому что она была одержана против „Баварии“. Это был финал, а это всё иначе. Мы используем матч с „ПСЖ“, а также выезд к „Ювентусу“. В этом году мы обыгрывали хорошие команды и противостояли кое-каким хорошим футболистам», — цитирует Сульшера Sky Sports.