«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Погба

Руководство «Манчестер Юнайтед» не горит желанием расставаться с полузащитником Полем Погба в летнее трансферное окно.



По информации Marca, в английском клубе хотят продлить контракт с французским футболистом, чтобы избежать его потери в ближайшее время. Действующее соглашение игрока с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2021 года.



Как сообщалось ранее, в услугах Погба заинтересован мадридский «Реал», планирующий перестройку состава по окончании нынешнего сезона. «Манчестер Юнайтед» в свою очередь не готов продавать хавбека меньше чем за € 150 млн.



В нынешнем сезоне 26-летний Погба принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.



«Манчестер Юнайтед» не продаст Погба «Реалу» дешевле € 150 млн