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«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Погба

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Погба
Футбол / Англия

Руководство «Манчестер Юнайтед» не горит желанием расставаться с полузащитником Полем Погба в летнее трансферное окно.

По информации Marca, в английском клубе хотят продлить контракт с французским футболистом, чтобы избежать его потери в ближайшее время. Действующее соглашение игрока с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2021 года.

Как сообщалось ранее, в услугах Погба заинтересован мадридский «Реал», планирующий перестройку состава по окончании нынешнего сезона. «Манчестер Юнайтед» в свою очередь не готов продавать хавбека меньше чем за € 150 млн.

В нынешнем сезоне 26-летний Погба принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.

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