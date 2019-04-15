Ригони: нужно готовиться к матчу с «Краснодаром» как к финалу

Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о домашней победе над «Анжи» (5:0) в 23-м туре РПЛ, а также поделился мнением о следующей встрече с «Краснодаром».



«Краснодар» потерял два очка в игре с «Динамо»? Конечно, это была хорошая для нас новость, но мы концентрировались на своём матче, в котором нужно было набирать три очка. Да, наша команда была в курсе того, что происходило в игре «Динамо» и «Краснодара». Тренер телефоны у нас не отбирали. Надеюсь, что шестиочковый отрыв придаст нам сил в следующем туре.



Конечно, с «Краснодаром» будет важнейший для нас матч. Эта встреча с принципиальным соперником. Но впереди будет ещё и игра с ЦСКА. Но о ней мы будем думать позже. Пока же нужно готовиться к «Краснодару» как к финалу", — сказал форвард в интервью клубному телевидению.

«Зенит» разгромил «Анжи» в матче РПЛ