Президент «Ростова»: гордимся своим городом, своим клубом

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поблагодарил болельщиков за поддержку в домашней встрече 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).



«Уважаемые болельщики! Поздравляю всех нас с победой! Это был прекрасный матч и великолепный вечер. Благодарю вас за колоссальную поддержку на полном стадионе. Это было замечательно! Пользуясь случаем, также благодарю болельщиков за поздравление с днём рождения. Это было приятно, спасибо за доверие. От себя лично и от всей команды ещё раз говорю спасибо за вашу поддержку. Мы играем для вас, а наши болельщики — самые лучшие. Мы гордимся своим городом, своим клубом. Мы — «Ростов»! С Победой!» — цитирует Арутюнянца пресс-служба клуба.

«Ростов», набрав 35 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (36) остался на 5-м месте.