Агент де Йонга прокомментировал травму футболиста перед матчем с «Ювентусом»

Али Дурсун, агент полузащитника «Аякса» Френки де Йонга, успокоил болельщиков после того, как футболист в ходе первого тайма матча с «Эксельсиором» в 30-м туре Эредивизии (6:2), получил травму, из-за чего был вынужден покинуть поле уже на 28-й минуте встречи.

Ранее в СМИ сообщалось, что повреждение де Йонга ставит под угрозу его участие в игре с «Ювентусом». 21-летний футболист получил травму задней поверхности бедра, на восстановление после которой обычно уходит около двух недель.

«Он ушёл с поля в качестве меры предосторожности. Френки почувствовал боль в подколенном сухожилии, но он не чувствовал себя действительно плохо. Кажется, что страх был сильнее, чем само повреждение», — цитирует Дурсуна De Telegraaf.

Матч «Ювентус» — «Аякс» состоится 16 апреля на стадионе «Альянц» в Турине, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Первая встреча завершилась со счётом 1:1.