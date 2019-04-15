Английский комментатор: «Реал» заинтересовался Райсом и общается с его семьёй

Бывший игрок «Вест Хэм Юнайтед» и «Челси», а ныне футбольный комментатор Скотт Минто рассказал об интересе мадридского «Реала» к полузащитнику «молотобойцев» Деклану Райсу.



«Я слышал, что даже «Реал» постучал в дверь Райса и уже общается с его семьёй. Не буду говорить, от кого я узнал данную информацию, но это надёжный источник», — цитирует Минто AS со ссылкой на эфир программы Football Astro.



Ранее сообщалось, что Райс входит в список трансферных целей «Манчестер Юнайтед» на лето. Утверждалось, что в его приглашении заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер, планирующий строить команду вокруг британских футболистов.



Райс недавно продлил с «Вест Хэмом» контракт до лета 2024 года. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провёл 31 матч в английской Премьер-лиге, забил 2 гола и получил 3 жёлтые карточки.

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