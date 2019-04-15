Президент «Лилля»: Пепе точно покинет клуб летом, у него будет выбор

Президент «Лилля» Жерар Лопес рассказал об уходе нападающего Николя Пепе в летнее трансферное окно.



«Четверо или пятеро футболистов покинут наш клуб летом. Пепе точно уйдёт. Николя вышел на уровень игроков, которых мы не можем себе позволить. У него будет выбор», — цитирует Лопеса L’Equipe со ссылкой на Telefoot.



Ранее сообщалось, что в услугах Пепе заинтересованы сразу несколько европейских топ-клубов, среди которых «Бавария», «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал». При этом, по информации СМИ, фаворитом в борьбе за футболиста являются мюнхенцы.



В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 32 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 19 голов (8 из них – с пенальти) и 11 результативных передач.

«Бавария» опережает «Барселону», «ПСЖ» и «Арсенал» в борьбе за Н. Пепе