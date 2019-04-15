Уткин — об акции фанатов «Динамо»: стена Цоя сама по себе акт вандализма

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал акцию болельщиков московского «Динамо», оставивших надпись на стене Виктора Цоя в центре Москвы.



«А в чём, собственно, выражается вандализм динамовских фанов применительно к стене Цоя? Вообще-то, эта стена сама по себе акт вандализма. Когда в 91-м году стена в центре Москвы испещрялась надписями, это иначе не называлось. А что сейчас акт вандализма стал памятником – так мало ли примеров, вон даже в Освенциме сейчас музей. И что, эта стена как-то неприкосновенно и высокохудожественно исписана? Вроде нет. И сама надпись про «Динамо» только ассоциативно, цветом. А по сути – самая знаменитая строчка Цоя. Она не менее и не более безвкусна, чем всё «Динамо» в целом, с одной стороны, и пресловутая стена – с другой.



Забавнее всего то, что клуб решил поддержать это художество, хотя понять надпись иначе как желание, чтобы в клубе всё и всех поменяли, сложно. А если теперь поклонники Цоя, оскорблённые осквернением, дезавуируют бело-голубые буквы и встанут в чёрных, как у группы «Кино», одеждах дозором у священной стены – получится отличное промо «Игры Престолов». Может, в этой гипотетической двухходовке и был весь смысл?» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Фото доступно в официальном «инстаграме» «Динамо».