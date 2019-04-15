Салах — о своём голе в ворота «Челси»: я не думал, я просто почувствовал!

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о своём голе в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Челси», который состоялся накануне, 14 апреля, и завершился победой красных со счётом 2:0.



На 53-й минуте встречи египтянин получил мяч на правом фланге, после чего пробросил его в центр и сильным ударом с дальней дистанции отправил его в дальний верхний угол ворот лондонской команды.



«Я не думал, я просто почувствовал! Обычно я бью внутренней стороной стопы, но в этот раз пробил на силу, потому что до ворот было слишком далеко. Мне немного повезло, что мяч направился в сетку именно таким образом», — цитирует Салаха пресс-служба «Ливерпуля» со ссылкой на Sky Sports.



Гол в ворота «Челси» стал для Салаха уже 19-м в нынешнем сезоне Премьер-лиги. По этому показателю он сравнялся с нападающим «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

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