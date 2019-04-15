«Манчестер Юнайтед» объявил заявку на ответный матч ЛЧ с «Барселоной»

«Манчестер Юнайтед» объявил заявку на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоится завтра, 16 апреля. В первой игре манкунианцы дома уступили со счётом 0:1.

Как сообщает пресс-служба английского клуба, в состав делегации вошёл защитник Люк Шоу, который не сможет помочь своей команде из-за перебора жёлтых карточек.

В заявку вошли: Давид Де Хеа, Серхио Ромеро, Ли Грант, Диогу Далот, Маттео Дармиан, Эшли Янг, Фил Джонс, Виктор Нильссон-Линделёф, Маркос Рохо, Крис Смоллинг, Люк Шоу, Фред, Неманья Матич, Скотт МакТоминай, Андреас Перейра, Поль Погба, Джесси Лингард, Хуан Мата, Антони Марсьяль, Алексис Санчес, Ромелу Лукаку, Маркус Рашфорд.

Встречу «Барселоны» с манкунианцами обслужит немецкая бригада во главе с Феликсом Брихом. Ассистентами главного арбитра станут Марк Борш и Штефан Лупп. В роли видеопомощника рефери выступит Бастиан Данкерт, его ассистент — Марко Фритц. В качестве четвёртого рефери выступит Павел Краловец из Чехии.