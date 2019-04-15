Чакыр будет судить четвертьфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

УЕФА объявил имена судей, которые будут работать на ответных четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Встречи пройдут 17 апреля.



Встречу «Порту» — «Ливерпуль» обслужит голландская бригада во главе с Данни Маккели. Помогать ему на линиях будут Марио Дикс и Хессел Стеегстра. Резервный судья – грек Тасос Сидиропулос. Видеопомощники рефери – Пол ван Букел и Камфус Йохем.



Как сообщает официальный сайт УЕФА, матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» будут судить турецкие арбитры во главе с Джюнейтом Чакыром. Его ассистентами выступят Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Резервный судья – португалец Артур Диаш. Видеопомощники рефери – Массимилиано Иррати и Марко Гвида из Италии.

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