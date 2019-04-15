Футболисты СПбГУ выиграли турнир Первой группы НСФЛ в Калининграде

С 12 по 14 апреля в Калининграде прошёл седьмой межрегиональный турнир Первой группы пятого сезона Национальной студенческой футбольной лиги.



Победу в турнире с 6 очками в активе одержал СПбГУ. КГТУ заработал 4 очка, занял третье место и поднялся на третье место в турнирной таблице сезона. Калининградцы продолжают погоню за лидирующим питерским «Политехом» – отставание составляет 7 очков при трёх матчах в запасе. Дебютант НСФЛ сборная РИНХ заняла в Калининграде второе место, набрав 4 балла. Футболисты МГПУ выиграть не смогли, но заработали 2 балла, дважды удержав ничейный счёт, играя в меньшинстве.



Сезон Первой группы продолжится с 17 по 19 апреля в Санкт-Петербурге, где сыграют команды СПбПУ (Санкт-Петербург), РГЭУ (РИНХ) (Ростов-на-Дону), ДВФУ (Владивосток) и ТулГУ (Тула).



Результаты матчей:



КГТУ (Калининград) — МГПУ (Москва) 2:2

РГЭУ (РИНХ) (Ростов-на-Дону) — СПбГУ (Санкт-Петербург) 2:3

КГТУ (Калининград) — СПбГУ (Санкт-Петербург) 4:1

МГПУ (Москва) — РГЭУ (РИНХ) (Ростов-на-Дону) 0:0

КГТУ (Калининград) — РГЭУ (РИНХ) (Ростов-на-Дону) 1:4

МГПУ (Москва) — СПбГУ (Санкт-Петербург) 2:6.