Нападающий «Кайрата»: Россия — агрессор, не поехал бы туда играть

Украинский нападающий «Кайрата» Адеринсола Эсеола заявил, что не примет предложение от российского клуба, если такое к нему поступит.



«Во время событий на Майдане в 2014 году я прилетел сразу после расстрела ребят снайперами. Буквально через несколько дней. У меня был билет, мы с мамой всё это смотрели, и она говорила: «Куда ты едешь?» Страшно. Никто не понимал, что происходит. На тот момент я осознавал, что стране нужны перемены. То, как всё происходило потом, — уже другая тема. Обидно, что всё так получилось. Что идёт война, умирают люди. Я против войны и конфликтов вообще.



На бытовом уровне отношения с русскими, конечно, изменились. Все темы сводятся к этому конфликту. Всё время. Для нас, украинцев, Россия — агрессор, и мы не можем об этом не говорить. На нашей земле идёт противостояние.

Андрей Аршавин? Я бы не сказал, что мы с ним сильно касались этой темы. Своеобразные разговоры были, но на какой-то конфликт лично мы вдвоём не шли. Наоборот, профессионально и по-взрослому разрешали все междоусобицы. Тем более мы в этих конфликтах не виноваты.

Что, если придёт предложение из России, как Ракицкому? У Ракицкого другая ситуация… Но я говорю: нет, я не поехал бы», — цитирует форварда Sport24.