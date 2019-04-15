В Примере со следующего сезона будут играть мячами Puma

Испанская Примера заключила соглашение о сотрудничестве с немецкой фирмой Puma, которая станет техническим спонсором лиги начиная со следующего сезона.



Как сообщает Sport.es, контракт Примеры с новым техническим спонсором рассчитан на пять лет. По условиям соглашения в чемпионате Испании и Сегунде – втором по силе дивизионе – будут играть мячами Puma.



«Мы очень гордимся тем, что отныне будем сотрудничать с одной из лучших, если не лучшей, футбольных лиг в мире», — заявил директор спортивного маркетинга Puma Йохан Адамссон.



При этом Примера прервёт продолжительное сотрудничество с американской фирмой Nike, которая была техническим спонсором лиги на протяжении последних 23 лет.



После 32 туров нынешнего розыгрыша чемпионата Испании первое место занимает «Барселона». С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

Puma подписала контракт с «Валенсией»