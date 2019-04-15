Киммих рассказал, что мог покинуть «Баварию»

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих признался, что у него был очень трудный период в мюхненском клубе под руководством Карло Анчелотти. Итальянский специалист возглавлял немецкий клуб в сезоне-2016/17. В мае 2018 года он стал наставником «Наполи».



«Если честно, это были времена, когда я больше не мог представить своё будущее в „Баварии“. Я был несчастлив, когда не получал много времени на поле, и начал сомневаться в том, что «Бавария» на самом деле единственный клуб, в котором я могу играть», — цитирует Киммиха Die Welt.

Напомним, Киммих выступает за мюнхенский клуб с 2015 года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии 24-летний игрок провёл 28 матчей, забил два мяча и сделал 12 результативных передач.