А. Егоров: Безбородов ошибочно не назначил пенальти за фол на Мелкадзе

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал эпизоды во время матча 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (2:1).



«По мнению департамента арбитр ошибочно не назначил пенальти за фол на Мелкадзе. Безбородов со своей позиции не видел момента, но после просмотра видео — пенальти. По моменту с Норманом — за это арбитру была снижена оценка за матч», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Ростов», набрав 35 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (36) остался на пятом месте. В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 20 апреля. «Спартаку» предстоит домашняя игра с «Енисеем», которая пройдёт 21 апреля.