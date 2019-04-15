А. Егоров: обе карточки Фернандеса заслужены, Лапочкин хорошо провёл матч

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитра Сергея Лапочкина в матче 23-го тура чемпионата России ЦСКА – «Оренбург» (2:3).



«Работу Лапочкина оцениваю положительно, хорошо провёл матч. То, что поддались эмоциям, – нормально. Всё проходит в рабочем режиме.



Абсолютно согласен с арбитром по Марио Фернандесу, обе карточки заслужены. Мы ни на секунду не сомневаемся в порядочности Марио и не утверждаем, что это было намеренно. В футболе так бывает, что очень хорошие люди получают наказания. С точки зрения правил игры – судья был полностью прав. Второе нарушение тянет на «розовую» карточку, если бы нога была чуть выше – красная. К Лапочкину только одна претензия по игре – он не показал ещё одну жёлтую карточку Бекао», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Где на самом деле ошибся Лапочкин? Разбор судейства в матче ЦСКА — «Оренбург» Красных карточек должно было быть больше.