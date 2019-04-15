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В РПЛ назвали причину потасовки на «Ростов Арене» с участием фанатов «Спартака»

В РПЛ назвали причину потасовки на «Ростов Арене» с участием фанатов «Спартака»
Футбол / РПЛ

Ведущий специалист отдела по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Антон Захаров прокомментировал потасовку в подтрибунном помещении «Ростов Арены» с участием болельщиков московского «Спартака» во время матча 23-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:2).

«Мы видели видео столкновения болельщиков «Спартака» в подтрибунном помещении. От полиции мы получили информацию, что потасовка началась на бытовой почве между болельщиками «Спартака». Попытались вмешаться стюарды, но получили отпор от болельщиков и обратились к полиции.

Тот болельщик, который бежал за стюардами в проход, задержан. Сейчас проходит разбор», — передаёт слова Захарова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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