В РПЛ назвали причину потасовки на «Ростов Арене» с участием фанатов «Спартака»

Ведущий специалист отдела по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Антон Захаров прокомментировал потасовку в подтрибунном помещении «Ростов Арены» с участием болельщиков московского «Спартака» во время матча 23-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:2).



«Мы видели видео столкновения болельщиков «Спартака» в подтрибунном помещении. От полиции мы получили информацию, что потасовка началась на бытовой почве между болельщиками «Спартака». Попытались вмешаться стюарды, но получили отпор от болельщиков и обратились к полиции.



Тот болельщик, который бежал за стюардами в проход, задержан. Сейчас проходит разбор», — передаёт слова Захарова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



РПЛ поблагодарила «Ростов» за организацию матча со «Спартаком»